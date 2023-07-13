Блогер Алена Бердова: женщины в Испании могут ходить в бассейн топлес по закону о равенстве

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В результате многочисленных жалоб, поступающих от феминисток, власти региона Каталонии в Испании стали разрешать женщинам приходить в бассейны без купальников. В результате дамам в настоящее время предоставлена возможность плавать топлес. Подобное решение принято после потока претензий о том, что права на топлесс в некоторых бассейнах не соблюдаются.
Алена Бердова, которая постоянно проживает в Испании, блогер, журналист и автор Telegram-канала о жизни в Европе, акцентировала внимание на чрезвычайной важности данного решения. Каталония, испанский регион, официально приняла этот закон в 2020 году. По данному закону, женщинам разрешается посещение общественных бассейнов как топлес, так и в купальном костюме, полностью покрывающем тело.
Одновременно такой закон гласит о том, что купальные костюмы, которые носят женщины, принадлежащие к определенным культурам и полностью закрывающие тело, не могут быть запрещены, если они выполнены из полиэстера — материала, используемого в обычных купальных костюмах.
Региональные власти могут налагать штрафы нарушителям в размере до 500 000 евро. Тем не менее, некоторые общественные бассейны до сих пор не соблюдают новые требования закона. Это вызывает недовольство правозащитников и обычных женщин, как отметила Алена Бердова. Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного сетевого издания «Lenta.ru».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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