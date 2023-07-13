«Над нами издеваются». Почему российских туристов депортируют из Израиля

Российские туристы, которым отказано во въезде в Израиль из-за подозрений в миграционных намерениях, уже третий день находятся в аэропорту Тель-Авива. Более десяти россиян вынуждены ждать депортации из-за отсутствия свободных номеров в отеле и мест в самолетах.

Одна из приехавших в Израиль россиянок написала в соцсетях о том, что их депортировали, не объяснив причину, хотя они приехали в отпуск. По словам женщины, над ними издеваются. Многие спят на картонках, еду им не дают, а пледы берут у людей, которые улетают, сообщила россиянка.

Без паспорта, который был изъят сотрудниками аэропорта, россиянам не разрешается покупать еду и напитки. Им также было отказано в доступе к своим вещам в багаже. Георгий Мохов из агентства «Персона Грата» заявил, что подобные случаи бывают часто. Как правило, с рейса в Израиль не пускают по 5-8 человек.

Для создания более комфортных условий ожидания депортации нужно обращаться в российское консульство. А Наталия Петрова из Isratravel рассказала, что для увеличения шансов прохождения пограничного контроля помимо приглашения нужно иметь ваучер в отель на весь срок пребывания, купленные экскурсии и оплаченный трансфер, обратный билет и страховку.

Обычно задерживают людей, которые путешествуют самостоятельно, а также пассажиров с неоплаченными штрафами и нарушителей закона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»