Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о последствиях

Российские туристы стали ездить в Турцию не только на отдых, но и чтобы исправить свою внешность.

Сейчас многие говорят о том, что качество услуг пластической хирургии там не хуже, чем в Европе. Тем не менее, все чаще россияне жалуются на проблемы после таких операций в Турции, пишет «Лента.ру».

Стоит отметить, что власти Турции действительно поощряют медицинский туризм, вкладывая большие средства в его развитие, покупая современное оборудование и отправляя местных врачей на стажировки в США и Европу. Только в 2021 году в Турцию на лечение приехало 670 тысяч путешественников, что принесло дохода на 1,7 млрд долларов США. А в 2022 году число таких туристов достигло 1,28 млн, а доход от оказанных им услуг превысил 2 млрд долларов США.

Есть те, кому-то везет и они возвращаются домой измененные и довольные, но есть и те, у кого начинаются проблемы. Тем не менее, система оказания таких услуг уже отработана. Пациентов выписывают из больницы зачастую на следующий день после операции, и рекомендуют хотя бы неделю воздержаться о перелетов. Об этом рассказала Диана. Она работает в Турции в этом бизнесе и сама тоже не раз становилась клиенткой пластических хирургов.

«Эта система хорошо отработана и поставлена на поток. Я всегда предлагаю пациентам прилетать в Анталью, а не в Стамбул, поскольку здесь проще найти хорошего врача, можно и около моря погулять, и сделать все процедуры», — считает Диана.

А в числе тех, кому не повезло, оказалась Анна. Она была вынуждена 4 раза делать пластику груди из-за того, что столкнулась с некомпетентным хирургом. И хотя его ошибки ей пришлось исправлять у другого хирурга, она результатом все же довольна.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»