В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль

Сегодня, 08:44

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В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль
Фото из открытых источников

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль.

Ранее у граждан РФ на таможне изымали из-за санкций автомобили и различные ценные вещи, пишет «Фонтанка.ру».

Но Ивану Ковалю, гражданину России, удалось отвоевать свой автомобиль, который был изъят таможней Гамбурга. Он подал жалобу в прокуратуру на конфискацию машины, и прокуратура согласилась с тем, что автомобиль изъяли у него незаконно.

«Вот час назад буквально адвокату пришло письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура выдала распоряжение вернуть машину. Обоснования нет. Завтра утром пойду забирать», — рассказал Иван Коваль.

Отметим, конфисковать автомобили у граждан РФ в Германии начали в мае. Их изымали на паромах и даже на дорогах, останавливая водителей во время движения. Таможенники ссылались на восьмой пакет санкций ЕС, принятый в октябре 2022 года и запрещающий ввоз в Германию товаров из России, которые приносят «значительный доход».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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