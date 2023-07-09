Риши Сунак объявил, что обучение пилотов ВСУ в Великобритании начнется в ближайшие недели

Сегодня, 14:54

0

Image 16+
Риши Сунак объявил, что обучение пилотов ВСУ в Великобритании начнется в ближайшие недели
Фото из открытых источников

Украинские пилоты начнут обучение на западных истребителях в ближайшие недели. Об этом стало известно из выступления премьер-министра Великобритании Риши Сунака во время его выступления в Палате общин.

«Украинские пилоты начнут тренироваться здесь всего через несколько недель», - объявил глава правительства Сунак.

О том, что Британия приступает к тренировкам первых двадцати летчиков из Украины, ранее СМИ уведомил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи. Он уточнял, что пилоты пройдут обучение управлению самолетами, но Королевство не располагает истребителями F-16, которые могут быть поставлены Киеву.

Президент Украины Зеленский некоторое время назад занялся формированием  так называемой «истребительной коалиции». В нее вошли 11 стран мира. Они обязались помочь Украине получить многоцелевые истребители F-16, а также подготовить пилотов. К коалиции примкнули также США, Дания и Нидерланды.

В США заявляли, что F-16 Киев получит после того, как пилоты закончат обучение. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире ABC News уточнил, что боевые самолеты, скорее всего, передадут страны Европы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Риши Сунак объявил, что обучение пилотов ВСУ в Великобритании начнется в ближайшие недели

Сегодня, 14:54

Военкор Коц сообщил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

Сегодня, 12:54

Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

Вчера, 17:54

Более десяти россиян заблокировали в аэропорту Тель-Авива

Вчера, 12:29

В Сети опубликовали кадры, на которых акула появилась среди туристов у берега Флориды

Вчера, 09:34

Как в Китае борются с чумой XXI века

9-07-2023, 17:29

Опубликованы кадры погружения бастикафа «Титан» к «Титанику»

7-07-2023, 18:04

АТОР: отдых по системе «все включено» в Краснодарском крае стоит от 150 тысяч

4-07-2023, 22:44

Путин сделал заявление о вступлении Белоруссии в ШОС

4-07-2023, 14:54

TourDom: Россиянина не пустили на рейс из Турции

4-07-2023, 14:09

АТОР: Летний отдых в Турции для россиян подорожал до 90% по сравнению с 2019

3-07-2023, 22:24

Нейросеть ChatGPT назвала 4 вещи, которые раздражают туристов в Греции этим летом

3-07-2023, 20:14

В Польше сообщили о мерах по усилению охраны границы с Белоруссией

3-07-2023, 14:19

В РИАН рассказали, как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции &quot;все включено&quot; в 2023

3-07-2023, 09:44

Маск сообщил в введении лимита на количество постов для чтений в сутки в Twitter

2-07-2023, 11:09

Макрон решил отложить визит в Германию

1-07-2023, 22:59

Россияне ищут обходные пути, чтобы попасть в Финляндию

1-07-2023, 17:29

Российские туристы сравнивают  Сирию с Италией

1-07-2023, 15:44

Во Франции проведены задержания протестующих

1-07-2023, 11:19

Лавров сделал заявление о сотрудничестве государств Африки с компанией «Вагнер»

30-06-2023, 12:49

Возможно, Вам будет интересно

Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

Вчера, 17:54

0

Несмотря на рост цен, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для российских туристов. Спрос на туры в...

Подробнее
Из-под земли достал: Китай преподал урок США и Европе

Из-под земли достал: Китай преподал урок США и Европе

11-07-2023, 10:44

0

Китай продолжает наращивать влияние в мире и использует для этого экономические рычаги. РИА «Новости» отмечает, что...

Подробнее
В Сети опубликовали кадры, на которых акула появилась среди туристов у берега Флориды

В Сети опубликовали кадры, на которых акула появилась среди туристов у берега Флориды

Вчера, 09:34

0

Отдыхающие на пляже во Флориде (США) заметили на поверхности воды плавники акулы. Тех, кто купался, среагировал...

Подробнее
Житель Петербурга рассказал, как у него конфисковали машину немецкие таможенники

Житель Петербурга рассказал, как у него конфисковали машину немецкие таможенники

11-07-2023, 12:14

0

Житель Петербурга Олег Антонов решил на авто вернуться из Европы в Россию через Германию. На границе немецкую машину у...

Подробнее
Гримасы рынка: почему отдых в Турции стал дороже, чем на Мальдивах в 2023

Гримасы рынка: почему отдых в Турции стал дороже, чем на Мальдивах в 2023

11-07-2023, 12:49

0

После падения рубля отдых в Турции еще больше подорожал и сейчас стоимость тура в эту страну даже дороже отдыха на...

Подробнее
«Зарплата.ру»: 53 процента работающих россиян назвали себя трудоголиками

«Зарплата.ру»: 53 процента работающих россиян назвали себя трудоголиками

11-07-2023, 08:44

0

53% работающих россиян считают себя трудоголиками. Об том сообщает «Лента.ру», ссылаясь на данные опроса, который...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Кардиолог РФ Шехян посоветовал сердечникам не солить и не заправлять каши маслом

Кардиолог РФ Шехян посоветовал сердечникам не солить и не заправлять каши маслом

11-07-2023, 08:04

0

Врач-кардиолог Грант Шехян рассказал о том, какие ошибки допускаются часто при приготовлении каши. Эксперт отметил, что...

Подробнее
Ученые РФ научились программировать гибель раковых клеток

Ученые РФ научились программировать гибель раковых клеток

11-07-2023, 10:44

0

В России ученые смогли разработать методику, которая позволяет повысить эффективность лечения онкологии. Эксперты из...

Подробнее
В Минздраве сообщили последние новости о вспышке кори в Пензенской области

В Минздраве сообщили последние новости о вспышке кори в Пензенской области

11-07-2023, 09:24

0

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева на брифинге 10 июля заявила, что в селе...

Подробнее
Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Сегодня, 11:34

0

Проблема ожирения с каждым годом становиться все более масштабной и сейчас ожирение есть, по меньшей мере, у 14%...

Подробнее