Риши Сунак объявил, что обучение пилотов ВСУ в Великобритании начнется в ближайшие недели

Украинские пилоты начнут обучение на западных истребителях в ближайшие недели. Об этом стало известно из выступления премьер-министра Великобритании Риши Сунака во время его выступления в Палате общин.

«Украинские пилоты начнут тренироваться здесь всего через несколько недель», - объявил глава правительства Сунак.

О том, что Британия приступает к тренировкам первых двадцати летчиков из Украины, ранее СМИ уведомил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи. Он уточнял, что пилоты пройдут обучение управлению самолетами, но Королевство не располагает истребителями F-16, которые могут быть поставлены Киеву.

Президент Украины Зеленский некоторое время назад занялся формированием так называемой «истребительной коалиции». В нее вошли 11 стран мира. Они обязались помочь Украине получить многоцелевые истребители F-16, а также подготовить пилотов. К коалиции примкнули также США, Дания и Нидерланды.

В США заявляли, что F-16 Киев получит после того, как пилоты закончат обучение. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире ABC News уточнил, что боевые самолеты, скорее всего, передадут страны Европы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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