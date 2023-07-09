Военкор Коц сообщил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

Военный корреспондент Александр Коц сообщает о возможной передислокации военных частной ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на публикацию в его Telegram-канале.

«ЧВК «Вагнер», похоже, начала передислокацию из полевых лагерей, — информирует Коц. — Длинная колонна без тяжелой техники замечена в движении по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции».

Коц обращает внимание на то, что в колонне замечены автобусы с номерными знаками Белоруссии. По мнению военкора, это может непрямо указывать на пункт назначения «вагнеров».

Напомним, 23-24 июня нынешнего года колонна ЧВК выдвинулась в поход на Москву с «маршем справедливости». Он был остановлен, когда до столицы России «музыкантам» оставалось преодолеть около 200 километров.

ФСБ 27 июня информировала о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже в России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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