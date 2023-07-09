Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

Сегодня, 17:54

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Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов
Фото из открытых источников

Несмотря на рост цен, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для российских туристов. Спрос на туры в эту страну остается высоким, но скидки не распространяются на популярные отели. Цены во многих турецких гостиницах на 30% выше, чем в прошлом году. Стоимость туров в рублях выросла в два раза с учетом роста курса валюты.

Средний чек на отдых составил 88 тысяч рублей на человека, а продолжительность тура составляет 9-10 ночей. Очень часто туристы пытаются приобрести туры со скидками, которые обычно предлагаются только на ближайшие заезды. 

По данным Tez Tour, около 40% спроса приходится на отели Кемера, более 30% - на регион Инжекум-Алания. У отелей Сиде третье место с 16% долей, а Белек с долей менее 10% занимает четвертое место.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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