Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

Названы самые дешевые курорты этим летом
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Несмотря на рост цен, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для российских туристов. Спрос на туры в эту страну остается высоким, но скидки не распространяются на популярные отели. Цены во многих турецких гостиницах на 30% выше, чем в прошлом году. Стоимость туров в рублях выросла в два раза с учетом роста курса валюты.
Средний чек на отдых составил 88 тысяч рублей на человека, а продолжительность тура составляет 9-10 ночей. Очень часто туристы пытаются приобрести туры со скидками, которые обычно предлагаются только на ближайшие заезды.
По данным Tez Tour, около 40% спроса приходится на отели Кемера, более 30% - на регион Инжекум-Алания. У отелей Сиде третье место с 16% долей, а Белек с долей менее 10% занимает четвертое место.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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