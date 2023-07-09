В Сети опубликовали кадры, на которых акула появилась среди туристов у берега Флориды

Отдыхающие на пляже во Флориде (США) заметили на поверхности воды плавники акулы. Тех, кто купался, среагировал достаточно быстро. Люди в большой спешке выбежали на берег. В сети появились кадры, на которых можно увидеть, как океанская хищница оказалась неподалеку от отдыхающих у побережья Флориды. В кадрах перепуганные люди с криками выбегают на берег. В этот момент сама акула решает отступить. Примечательно то, что увидев плавник хищника, не все люди побежали сломя голову. Некоторые остался в воде, несмотря на приближающуюся опасность.

Гигантскую представительницу местной фауны, которая привела в ужас отдыхающих, не удалось определить. Между тем специалисты Департамента природных ресурсов штата Флорида заявили, что акула редко воспринимает людей как потенциальную добычу. Как правило, этот хищник нападает на жертву из глубины, не показывая свой плавник.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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