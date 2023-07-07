Как в Китае борются с чумой XXI века

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В Китае жестко подходят к вопросу борьбы с наркотиками, так как эта тема очень болезненна для страны. В КНР борются с чумой XXI с помощью принудительных методов и казни наркодиллеров. За последние годы было сделано немало в этом плане, но с проблемой еще не покончено. В Поднебесной действует жесткое антинаркотическое законодательство. За сбыт больших партий запрещенных веществ грозит смертная казнь или длительные сроки заключения. А наркоманов ждет принудительное лечение. В Китае зарегистрировано 449 видов наркотиков и психоактивных веществ.
В КНР успешно действует система контроля содержания наркотиков в городских сточных водах, позволяющая мониторить уровень употребление наркотиков в отдельных регионах. Эта информация позволяет полиции работать в тех местах, где заметно увеличение потребления. Оборот наркотиков и другие показатели здесь снизились за десять лет до минимальных значений.
Кампания по борьбе с незаконным оборотом наркотиков основывается на общем стратегическом плане, разработанном Госсоветом КНР, и положениях 20-госсъезда Коммунистической партии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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