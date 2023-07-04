Опубликованы кадры погружения бастикафа «Титан» к «Титанику»

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В минувшем году был снят документальный фильм, кадры из которого показала компания BBC. На кадрах видно, как туристы погружаются в бастикафе «Титан» к затонувшему в Атлантическом океане «Титанику». В кадр попали эмоции пассажиров, увидевших на дне океана затонувший корабль.
«Это просто невероятно. Если честно, потерял дар речи», — заявил Ойсин Фаннинг из Ирландии.
Также можно услышать голос Стоктона Раша, основателя компании OceanGate Expeditions, владеющей батискафом. Бизнесмен отвергает опасения по поводу ненадежности аппарата. Такое заявление он сделал после слов члена экипажа, который сообщил о громком хлопке, исходящем от «Титана».
Раш уверяет, что шум издают все глубоководные судна.
Напомним, 19 июня пропала связь с батискафом «Титан», который перевозил группу из пяти человек к «Титанику». Подводное судно сопровождал канадский исследовательский ледокол «Полярный принц». Через час и 45 минут его связь с батискафом была потеряна. Американские и канадские спасатели начали поисковую операцию, задействовав 10 кораблей, две подводные лодки и самолеты. Спасатели зафиксировали взрыв в районе поисков уже через полтора часа после потери связи. Спустя 96 часов после пропажи батискафа стало известно об обнаружении обломков подводного аппарата недалеко от затонувшего «Титаника».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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