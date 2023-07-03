АТОР: отдых по системе «все включено» в Краснодарском крае стоит от 150 тысяч

Вчера, 22:44

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АТОР: отдых по системе «все включено» в Краснодарском крае стоит от 150 тысяч
Фото из открытых источников

Система отдыха «все включено» приобретает все большую и большую популярность у туристов. Поэтому турфирмы предлагают путешественникам и отдыхающим самые разнообразные модели отдыха для всех бюджетов. Самые последние показатели, представленные АТОР (Ассоциацией туроператоров России), продемонстрировали, что внутренние направления, включая курорты Краснодарского края и Крыма, предлагают привлекательные возможности для любого уровня отдыхающих и туристов. 

Как показывают недавние исследования в сфере туризма, в июле 2023 года отдых на 10 дней в четырехзвездочном отеле на курортах Краснодарского края для семьи из трех человек стоит от 150 тысяч рублей. Причем — такую сумму следует потратить без учета затрат на дорогу. Курорты и здравницы Краснодарского края предлагают весьма доступные схемы для отдыхающих. Хотя цена отдыха в этом южном регионе может показаться высокой, особенно для семей из трех человек, она все равно оказывается конкурентоспособной по сравнению с зарубежными курортами. 

В то же время, следует учитывать то обстоятельство, что стоимость отдыха по системе «все включено» может варьироваться в зависимости от сезона, выбранного курорта, уровня отеля и длительности пребывания. Также следует учесть расходы на дорогу, которые могут значительно повлиять на общую стоимость отдыха. Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Lenta.ru».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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