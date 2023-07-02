Путин сделал заявление о вступлении Белоруссии в ШОС

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, выступая на саммите государств шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходит в режиме видеоконференции, сделал заявление по вопросу о вступлении Белоруссии в это международное объединение.

Путин заявил, что, по его мнению, следует быстрее завершить все процедуры по вступлению Белоруссии в ШОС. Он считает, что это положительно скажется на деятельности этой международной организации. Путин напомнил, что у Российской Федерации уже установлены широкие отношения сотрудничества с Белоруссией.

"Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС республики Беларусь. Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения", – заявил он.

Он также заявил, что следует внимательно изучить заявки других государств на сотрудничество с ШОС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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