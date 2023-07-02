TourDom: Россиянина не пустили на рейс из Турции

Семья с тремя детьми из Казани отправилась на отдых в Анталью и планировала вернуться домой 28 июня. Однако отцу семейства пришлось три дня жить в предложенной авиакомпанией гостинице в ожидании следующего рейса. Сначала мужчине предложили остаться в Турции на сутки, но на следующий день многодетный отец не вылетел, так как его задержали еще на двое суток.

Дело в том, что его не пустили на борт из-за овербукинга. Как выяснилось в аэропорту, билетов на самолет по ошибке было продано больше, чем всего мест на борту. То есть, на рейс предоставили борт меньшей вместимости.

Россияне собираются предъявить претензии к туроператору Fun&Sun, который предоставлял бронь. Юрист Игорь Косицын считает, что в сложившейся ситуации виноват туроператор, так как авиаперелет входил в состав турпродукта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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