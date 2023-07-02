АТОР: Летний отдых в Турции для россиян подорожал до 90% по сравнению с 2019

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Ассоциация туристических операторов РФ представила данные о том, что цены путевок для отдыха на территории Турции повысились в 2 раза относительно стоимости в доковидном 2019 году.
«На протяжении лета 2023 года средний чек на Турцию поднялся на 73–91 %, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года», — такие сведения предоставили эксперты АТОР.
Как утверждают специалисты в сфере туризма и путешествий, если в 2019 году россияне могли отдохнуть в Турции за 50–60 тыс. рублей, то сейчас эта сумма начинается от 96,6 тыс. рублей за одного туриста. Цена тура в компании Coral Travel стала 96,6 тыс. рублей, у Fun&Sun — 104,3 тыс. рублей, у Anex Tour — 106,5 тыс. рублей, у Pegas Touristic — 117,8 тыс. рублей. Эксперты АТОР уверены в том, что на цены туров оказало давление увеличение стоимости авиабилетов и проживания.
В ассоциации также акцентируют внимание на том, что поток российских туристов в Турцию сократился более, чем на треть. При этом увеличилось количество россиян, которые могут себе позволить отдых в дорогих отелях и траты на дополнительные услуги.
Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала ПРАЙМ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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