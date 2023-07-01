Нейросеть ChatGPT назвала 4 вещи, которые раздражают туристов в Греции этим летом

Издание Greek City Times опубликовало объяснение нейросети ChatGPT о том, за что туристы ненавидят греческие курортные острова Миконос и Санторини, которые славятся своими красивыми пейзажами.

Причиной нелюбви туристов к этим курортам является дороговизна. Так, билеты на паром в одну сторону на двух человек стоят не менее 400 евро. Искусственный интеллект считает, что многих раздражает многолюдность на этих курортах в разгар сезона отпусков. Как правило, отдыхающие предпочитают спокойные места, но Санторини, Миконос и Крит трудно назвать таковыми. Также отдыхающих изводит летний изнуряющий зной. Средиземноморский климат негативным образом влияет на самочувствии людей, непривыкших к жаре.

Кроме того, на островах есть проблемы с инфраструктурой. Туристы могут столкнуться с дорожными проблемами, такими как строительство или ограничение движения. К этим всем неудобствам, доставляющим туристам дискомфорт, добавляются дополнительные расходы, к которым готовы не все путешественники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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