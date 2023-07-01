В Польше сообщили о мерах по усилению охраны границы с Белоруссией

Заместитель руководителя польского ведомства по внутренним вопросам Блажей Побожи сделал заявление о принятых решениях для усиления охраны границы между Польшей и Белоруссией. Он сообщил, что на эту границу направлены дополнительные военные и полицейские соединения.

Он объяснил, что эти решения приняты в связи с перемещением в Белоруссию подразделений частной военной компании «Вагнер». Побожи сообщил также, что пограничные военные соединения на границе между Польшей и Белоруссией приведены в состояние повышенной готовности. Он отметил, что это там расположено два соединения с общей численностью около 5 тысяч военных, к которым решено присоединить еще две тысячи военных.

«500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений в понедельник и во вторник направятся на охрану границы с Белоруссией», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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