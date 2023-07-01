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Россиянам приходится экономить на многом, и как сделать так, чтобы отдохнуть можно было все же не очень дорого, но комфортно, рассказали эксперты.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что сейчас из РФ в Турцию можно вылететь из 22 городов, передает «NEWS.ru». И хотя цены на отдых выросли, россияне все еще покупают билеты в Турцию. С учетом нынешних цен, путевка на двоих на неделю в пятизвездочном отеле обойдется в 144 тыс. рублей.
Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев отметил, что, отправляясь на отдых, стоит понимать, что может пойти не так. Важно учитывать стоимость тура, формируя ожидания от отдыха.
«Кому-то принципиален пляж, кому-то — питание, кому-то нужны тишина и покой, а кому-то — постоянная движуха. Разочарование возникает в тех случаях, когда турист не подготовился, не сформулировал свои требования турагенту. В итоге и происходят ситуации, когда человек хотел отдохнуть в тихом и спокойном месте, а попал в отель, где много детей и сплошные аттракционы», — отметил эксперт.
По его словам, также стоит учитывать национальные особенности страны. В Турции будут загружены курорты местными жителями во время мусульманских праздников. На этот период дорожает и проживание. Эксперты советуют выбирать отели, ориентированные на иностранцев, и в которых будет русскоязычный персонал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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