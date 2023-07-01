В РИАН рассказали, как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции &quot;все включено&quot; в 2023

Сегодня, 09:44

0

Image 16+
В РИАН рассказали, как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции &quot;все включено&quot; в 2023
Фото из открытых источников

Отдых в Турции для российских туристов уже не такой безоблачный, как был раньше.

Россиянам приходится экономить на многом, и как сделать так, чтобы отдохнуть можно было все же не очень дорого, но комфортно, рассказали эксперты.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что сейчас из РФ в Турцию можно вылететь из 22 городов, передает «NEWS.ru». И хотя цены на отдых выросли, россияне все еще покупают билеты в Турцию. С учетом нынешних цен, путевка на двоих на неделю в пятизвездочном отеле обойдется в 144 тыс. рублей.

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев отметил, что, отправляясь на отдых, стоит понимать, что может пойти не так. Важно учитывать стоимость тура, формируя ожидания от отдыха.

«Кому-то принципиален пляж, кому-то — питание, кому-то нужны тишина и покой, а кому-то — постоянная движуха. Разочарование возникает в тех случаях, когда турист не подготовился, не сформулировал свои требования турагенту. В итоге и происходят ситуации, когда человек хотел отдохнуть в тихом и спокойном месте, а попал в отель, где много детей и сплошные аттракционы», — отметил эксперт.

По его словам, также стоит учитывать национальные особенности страны. В Турции будут загружены курорты местными жителями во время мусульманских праздников. На этот период дорожает и проживание. Эксперты советуют выбирать отели, ориентированные на иностранцев, и в которых будет русскоязычный персонал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В РИАН рассказали, как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции &quot;все включено&quot; в 2023

Сегодня, 09:44

Маск сообщил в введении лимита на количество постов для чтений в сутки в Twitter

Вчера, 11:09

Макрон решил отложить визит в Германию

1-07-2023, 22:59

Россияне ищут обходные пути, чтобы попасть в Финляндию

1-07-2023, 17:29

Российские туристы сравнивают  Сирию с Италией

1-07-2023, 15:44

Во Франции проведены задержания протестующих

1-07-2023, 11:19

Лавров сделал заявление о сотрудничестве государств Африки с компанией «Вагнер»

30-06-2023, 12:49

Сообщаются сведения о ценах в государствах ЕС

29-06-2023, 18:04

Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

29-06-2023, 11:49

Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

28-06-2023, 18:54

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

28-06-2023, 16:19

Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

28-06-2023, 09:09

Lenta.ru: российский турагент опубликовала на платформе «Дзен» список отелей в Турции от 28 тыс. руб

27-06-2023, 08:54

Путин продлил срок указа о запрете продажи нефти по условиям ценового верхнего предела

26-06-2023, 15:59

В Грузии акция протеста

24-06-2023, 18:34

РСТ: Турция стала самым популярным направлением у российских туристов

24-06-2023, 09:54

«Турпром» сообщает, что Турция признала убытки из-за спада потока туристов из России

23-06-2023, 20:24

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум

23-06-2023, 19:59

Обама заявил, что многие жители Крыма хотели присоединения к Российской Федерации

23-06-2023, 12:54

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в сфере поставок технологий

23-06-2023, 12:29

Возможно, Вам будет интересно

Российские туристы сравнивают  Сирию с Италией

Российские туристы сравнивают  Сирию с Италией

1-07-2023, 15:44

0

Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....

Подробнее
Недостаток иностранной валюты и эмоции после мятежа в 2023 давят на рубль

Недостаток иностранной валюты и эмоции после мятежа в 2023 давят на рубль

1-07-2023, 12:24

0

Российский рубль ослаб на фоне мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». 30 июня на торгах Мосбиржи доллар впервые с...

Подробнее
Россияне ищут обходные пути, чтобы попасть в Финляндию

Россияне ищут обходные пути, чтобы попасть в Финляндию

1-07-2023, 17:29

0

27 июня правительство Финляндии объявило об ужесточении правил въезда для граждан России. Собственникам недвижимости,...

Подробнее
Муфтий Мухутдинов: тексты Корана допускают множественность обитаемых миров

Муфтий Мухутдинов: тексты Корана допускают множественность обитаемых миров

Вчера, 10:29

0

Священные Писания не исключают существования внеземного разума и жизни за пределами Земли. Об этом в день НЛО, который...

Подробнее
НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

30-06-2023, 11:09

0

В аналитическом центре НАФИ обратили внимание на то, что последние десять лет россияне стали вдвое больше...

Подробнее
В РИАН рассказали, как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции &quot;все включено&quot; в 2023

В РИАН рассказали, как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции &quot;все включено&quot; в 2023

Сегодня, 09:44

0

Отдых в Турции для российских туристов уже не такой безоблачный, как был раньше. Россиянам приходится экономить на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Лавров сделал заявление о сотрудничестве государств Африки с компанией «Вагнер»

Лавров сделал заявление о сотрудничестве государств Африки с компанией «Вагнер»

30-06-2023, 12:49

0

Руководитель российского внешнеполитического ведомства в ходе интервью сделал заявление по вопросу о сотрудничестве...

Подробнее
Главком ВСУ Залужный заявил, что его «бесят» комментарии о медленном продвижении армии Украины

Главком ВСУ Залужный заявил, что его «бесят» комментарии о медленном продвижении армии Украины

30-06-2023, 14:14

0

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал большое интервью журналистам американского издания «The...

Подробнее
Раковые больные остались без химиотерапии. Проблемы и причины

Раковые больные остались без химиотерапии. Проблемы и причины

30-06-2023, 11:24

0

В России ухудшается ситуация с оказанием помощи пациентам с онкологией. Об этом сообщает «E1.RU», отмечая, что проблемы...

Подробнее
Финансист РФ рассказала, когда нужно готовиться к отдыху

Финансист РФ рассказала, когда нужно готовиться к отдыху

Вчера, 09:14

0

Чтобы накопить на отпуск и не испортить его финансовыми проблемами, необходимо начинать откладывать на путешествие за...

Подробнее