Маск сообщил в введении лимита на количество постов для чтений в сутки в Twitter

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Юридический собственник социальной сети Twitter Илон Маск сообщил о решении ввести лимит на количество постов для прочтения пользователями сети в сутки.
Уточняется, что эти ограничения вводятся временно. Сообщается, что для тех пользователей, которые прошли процедуру верификации своих аккаунтов, будет доступно для прочтения до 10 тысяч постов в сутки, а для тех пользователей, которые не прошли эту процедуру для своих аккаунтов, это количество составит до тысячи постов. А для тех пользователей, которые только зарегистрировались, но не прошли процедуру верификации, будет доступно для прочтения до 500 постов в сутки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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