Макрон решил отложить визит в Германию

Французские средства массовой информации сообщают о решении президента Франции Эммануэля Макрона перенести на другой, более поздний срок свой официальный визит в Германию.

Ранее сообщалось, что Макрон собирался прибыть в Германию вечером 2 июля и продлить свой визит по 4 июля. Однако он решил отложить этот визит в связи с продолжающимися акциями протеста и погромами в городах Франции.

Сообщается, что между Макроном и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером состоялся телефонный разговор, в ходе которого Штайнмайер попросил сообщить о ситуации во Франции, а Макрон сообщил, что намерен отложить визит в Германию.

"Президент Франции Макрон и президент ФРГ Штайнмайер сегодня провели телефонный разговор. Президент ФРГ попросил проинформировать его о ситуации во Франции. Президент Макрон попросил перенести на более позднее время визит в Германию", – сообщается в немецкой канцелярии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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