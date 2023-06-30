Макрон решил отложить визит в Германию

Вчера, 22:59

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Макрон решил отложить визит в Германию
Фото из открытых источников

Французские средства массовой информации сообщают о решении президента Франции Эммануэля Макрона перенести на другой, более поздний срок свой официальный визит в Германию. 

Ранее сообщалось, что Макрон собирался прибыть в Германию вечером 2 июля и продлить свой визит по 4 июля. Однако он решил отложить этот визит в связи с продолжающимися акциями протеста и погромами в городах Франции. 

Сообщается, что между Макроном и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером состоялся телефонный разговор, в ходе которого Штайнмайер попросил сообщить о ситуации во Франции, а Макрон сообщил, что намерен отложить визит в Германию. 

"Президент Франции Макрон и президент ФРГ Штайнмайер сегодня провели телефонный разговор. Президент ФРГ попросил проинформировать его о ситуации во Франции. Президент Макрон попросил перенести на более позднее время визит в Германию", – сообщается в немецкой канцелярии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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