Российские туристы сравнивают  Сирию с Италией

Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет. Это одна из древнейших стран мира, которая находилась под властью шумеров, арамеев, вавилонян, египтян, греков, персов, римлян и арабов. Здесь постигались секреты сельского хозяйства и металлургии, а также в этой стране был изобретен первый алфавит. В Сирии процветали арабская поэзия и музыка. Сирийские города упоминаются в исламе, иудаизме и христианстве. Многие века люди жили на этой территории в мире и согласии. До «арабской весны» Сирия была известна как одно из самых красивых и процветающих государств Ближнего Востока. Эту страну можно назвать колыбелью многих цивилизаций и культур. Сирия отличалась веротерпимостью и религиозной открытостью.

Но гражданская война, начавшаяся в 2011 году, превратила страну в одну из горячих точек на карте. Двенадцать лет спустя туристы со всего мира снова стекаются сюда. В западной части Сирия уже принимает туристов, которые обычно выбирают Латакию, Алеппо и Дамаск.

Путешествие из Москвы в Дамаск стоит 180 тысяч рублей. В столицу Сирии можно добраться с несколькими пересадками в Египте. Туристы выбирают более быстрый и бюджетный вариант: летят в Бейрут за 55 тысяч рублей, а дальше пересекают границу с Сирией. От аэропорта ехать около 110 километров. 20 долларов придется заплатить за поездку из Бейрута в Дамаск.

Однако для въезда в Сирию россиянам понадобится виза, которую можно приобрести за 35 долларов или оформить заранее в сирийском посольстве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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