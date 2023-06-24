Lenta.ru: Турагент опубликовала на платформе «Дзен» список отелей в Турции от 28 тыс. руб

Российским туристам рассказали о возможностях бюджетного отдыха в Турции. В блоге «Zametki турагента» опубликован список предложений отелей для отдыха на турецких курортах по приемлемым ценам. Конечно же, речь не идет об отдыхе в шикарной гостинице, а о туре стоимостью в 28 тысяч рублей. Турагент Елена отметила, что перечисленные отели на Анталийском или Эгейском побережьях устроят желающих искупаться в теплом море.

Так, в Himeros Beach Hotel с категорией три звезды в Кемере можно поселиться в номере на двоих (семь ночей). Сумма в 57 тысяч рублей предполагает проживание, питание, авиаперелеты с багажом из Москвы до Анталии, трансферы и страховки. Отдых в трехзвездочной Marin предлагает аналогичные условия за 59 тысяч рублей. Пятизвездочный Club Sun Heaven Family & Spa в Конаклы, расположенный в 2,5 часа езды от аэропорта Антальи, предлагает отдых для двоих в стандартном номере за 97 тысяч рублей. Эта сумма предполагает услугу «ультра все включено», пляж прямо у гостиницы и чистые номера.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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