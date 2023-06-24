Путин продлил срок указа о запрете продажи нефти по условиям ценового верхнего предела

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил срок действия ранее подписанного указа о запрете продажи продуктов переработки нефти тем государствам, компаниям, предпринимателям, которые приняли условия верхнего предела цены на нефть и нефтепродукты.

Ранее политическое руководство западных государств приняло решение о введении ценового максимума на нефть и нефтепродукты из Российской Федерации вместо ее покупки по рыночной стоимости. После этого российский президент подписал указ о запрете продавать нефть тем, кто принял это условие о ценовом максимуме.

Ранее срок действия указа был обозначен до 1 июля. Теперь он продлен до 31 декабря, то есть до конца текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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