РСТ: Турция стала самым популярным направлением у российских туристов

Нынешним летом Турция стала самым популярным туристическим направлением для россиян. Большинство российских туристов из общего числа выезжающих за границу в 5-6 миллионов отправятся именно в Турцию. На сегодня доля продаж путевок на турецкие курорты составляет 35-65%, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, перевозка в Турцию стала доступнее благодаря увеличению числа рейсов и существенному увеличению воздушного флота, летающего за рубеж. Авиасообщение налажено из 22 российских городов в Стамбул, Анкару, Аланью, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Цены на международные поездки значительно выросли в апреле, но упали почти на 30% в мае.

Средняя цена поездки для одного человека составляет 144 500 рублей, для двух — 162 600 рублей и для трех — 254 000 рублей. Самые дорогие поездки — в Белек, Фетхие, Бодрум, Анталию и другие регионы.

Как стало известно, 85% россиян выбирают для отдыха Аланью и Анталью, а также Кемер, Сиде и Белек. 12% летят в Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы, Мармарис на Эгейском побережье. Менее 1% россиян отправляются в Стамбул.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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