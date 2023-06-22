«Турпром» сообщает, что Турция признала убытки из-за спада потока туристов из России

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В Турции признали, что уменьшение численности российских туристов причинило немало убытков. Об этом сообщает издание «Турпром».
В текущем курортном сезоне в Турции заметно иссяк поток отдыхающих из России — они предпочитают отдых в ОАЭ и Египте. Недопоступление в бюджет страны значительных денежных средств от неприехавших россиян уже ощущается. И об этом в том числе заявил президент Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (АКТОБ) Каан Кавалоглу. Он призвал соответствующие органы Турции бить тревогу, ведь туристы из РФ являются одними из главных доноров туриндустрии страны.
«Сезон начался поздно из-за климатических условий, и это нас расстроило. Если говорить о заполняемости отелей, то в некоторых из них уже нет мест, но есть и те, которые не достигли нужного уровня заполняемости, и это нас тревожит», — заявил Кавалоглу.
Правда, туристический рынок приобретает новых туристов — из Великобритании, однако даже их наплыв не способен компенсировать убытки от снижения потока россиян.
«Количество российских туристов, приезжающих в Турцию, сокращается. Мы должны признать, что в (доковидном) 2019 году 50% от всего объёма приезжих составляли российские туристы… Хотя присутствие британцев на турецких курортах увеличивается и растёт присутствие немцев, этого недостаточно для покрытия дефицита российских туристов», — заявил президент и отметил, что, скорее всего, им уже не удастся вернуть число российских путешественников к прежней цифре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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