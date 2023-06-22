Турецкая лира вновь обновила исторический минимум

В ходе торгов на международном рынке Forex курс национальной валюты Турции обновил новый антирекорд по отношению к доллару. В верхней точке пара доллар/лира превысила отметку в 25 лир и достигла исторического максимума в 25,468 лиры.

К закрытию торгов 22 июня валюта прибавила более двух процентов. По состоянию на 10:12 мск курс скорректировался до 25,08 лиры за доллар.

Предыдущий рекорд турецкая валюта поставила днем ранее. Обвал курса произошел на фоне решения турецкого Центробанка повысить ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов, в то время как аналитики ожидали более резкого роста, вплоть до 40 процентов. Рынок надеялся на отход от неортодоксальной монетарной политики, которой придерживается действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, после прихода на пост главы регулятора Хафизе Гайе Эркан. Экономист имела большой опыт работы в западных банках.

Президент Турции придерживался идеи, что снижение ключевой ставки позволяет улучшить кредитование промышленности, а значит, в конечном итоге приведет к укреплению лиры и снижению инфляции. В действительности за последние десять лет лира стала худшей валютой мира, за исключением венесуэльского боливара: за этот период она обесценилась в 12 раз.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700