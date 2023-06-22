Занимавший ранее должность американского президента Барак Обама дал интервью каналу CNN, в котором выразил свое мнение о ситуации с присоединением Крыма к Российской Федерации в 2014 году. Он заявил, что в Крыму проживает большое количество людей, которые разговаривают на русском языке. Он заявил, что они хотели присоединения полуострова к Российской Федерации, что они соглашались с той политикой, с теми принципами, которые проводит Российская Федерация.

«В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия», – заявил он.

Обама добавил, что в украинском законодательном органе в то время находились сторонники Российской Федерации и что в то время внутренний и внешний курс украинского политического руководства был сложным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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