Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в сфере поставок технологий

Политическое руководство Швейцарии приняло решение присоединиться к санкциям по отношению к Российской Федерации, связанным с запретом экспортировать продукцию, относящуюся к современным последним технологиям в тех или иных отраслях. Уточняется, что такие санкции уже приняты со стороны политического руководства государств европейского союза.

Швейцария же решила тоже ввести такие санкции и перестать экспортировать в Российскую Федерацию современную технологичную продукцию. Об этом сообщили в европейской комиссии.

Ранее сообщалась, что государства европейского союза разработали и ввели очередной одиннадцатый пакет санкций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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