Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в сфере поставок технологий

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Политическое руководство Швейцарии приняло решение присоединиться к санкциям по отношению к Российской Федерации, связанным с запретом экспортировать продукцию, относящуюся к современным последним технологиям в тех или иных отраслях. Уточняется, что такие санкции уже приняты со стороны политического руководства государств европейского союза.
Швейцария же решила тоже ввести такие санкции и перестать экспортировать в Российскую Федерацию современную технологичную продукцию. Об этом сообщили в европейской комиссии.
Ранее сообщалась, что государства европейского союза разработали и ввели очередной одиннадцатый пакет санкций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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