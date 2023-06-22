«ТУРПРОМ»: Тактика отдыхающих по захвату шезлонгов дошла до группового сумасшествия
Житель Британии, отдыхавший в Испании, рассказал в беседе с изданием Sun о новом способе занять место у бассейна. По...Подробнее
Житель Британии, отдыхавший в Испании, рассказал в беседе с изданием Sun о новом способе занять место у бассейна. По его словам, отдыхающие предпринимают различные уловки, чтобы захватить шезлонги первыми.
Сотрудники отеля уже устали от баталий туристов — немцев и англичан за места у бассейна. Они стали закрывать проход в бассейн на ночь. Однако отдыхающие пошли на новые ухищрения. Они просто кладут свои полотенца друг за другом прямо на полу у двери до ее открытия, устраивая таким образом очередь из полотенец. Сами же постояльцы в стремлении завладевать желанными лежаками поджидают рядом, чтобы сразу побежать.
«Я не знаю, когда просыпаются эти безумцы… Но однажды утром мы встали в 6:30, чтобы позавтракать перед экскурсией, и у дверей уже образовалась очередь из полотенец. Это просто групповое сумасшествие!» — заявил британец.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Житель Британии, отдыхавший в Испании, рассказал в беседе с изданием Sun о новом способе занять место у бассейна. По...Подробнее
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