«ТУРПРОМ»: Тактика отдыхающих по захвату шезлонгов дошла до группового сумасшествия
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Туристическая отрасль Греции терпит убытки, несмотря на заявление властей страны о том, что им удалось найти замену российским туристам. Таким образом, запрет на посещение Греции туристами из РФ негативным образом повлиял на отельный бизнес в стране.
Как стало известно, в Греции массово начали закрываться отели, которые раньше были переполнены. В нынешнем году на продажу выставлено рекордное количество отелей - 204 3 и 4 звезды. В минувшем году эта цифра была почти вдвое ниже.
Официально причинами продажи отелей были названы финансовый кризис, рост затрат на энергию, инфляция и стоимость товаров. Однако отсутствие в Греции российских отдыхающих сыграло в этом существенную роль.
Сейчас туристический бизнес и власти страны пытаются привлечь туристов из Румынии, Балканских стран, Прибалтики и Казахстана. Но российские туристы продолжают посещать Грецию, несмотря на санкции и сложности с логистикой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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