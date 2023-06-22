Посла Российской Федерации в Молдавии Васнецова вызвали в молдавский МИД

Сообщается, что руководителя дипломатического представительства Российской Федерации в Молдавии Олега Васнецова вызвали в молдавское внешнеполитическое ведомство. Уточняется, что, скорее всего, это произошло вследствие недавних заявлений со стороны временно исполняющего обязанности руководителя Херсонской области Владимира Сальдо.

Он сделал заявление после нападений со стороны военных соединений, подчиняющихся киевскому режиму, на мосты между Крымом и Херсонской областью. Сальдо заявил об ответных мерах и указал на мосты в Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты, которое, отметил он, ранее входило в состав Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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