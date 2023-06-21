Эксперты РФ объяснили, почему дико подорожавшая Турция остается лидером пляжного отдыха

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Несмотря на существенное ежегодное увеличение объемов внутреннего туризма в Российской Федерации, многочисленные граждане страны одновременно с этим не отказываются и от иностранных путешествий. В этом плане до сегодняшнего дня среди всего мирового туризма безусловное лидерство сохраняет Турция. На отдых в это теплое черноморское государство россияне еженедельно отправляются 1200 рейсами.
«Хотя и идет множество досужих разговоров о дороговизне, о трудностях, все равно Турция на выездном рынке для российских отдыхающих — всё ещё номер один», — сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Из столицы РФ в Анталью и обратно в следующем месяце можно долететь за сумму от 22 800 рублей, а в Бодрум и обратно — за 27 000 рублей. В Турцию в этом году вылеты возможны из 18 городов России. Более всего Турция привлекает россиян системой «олл инклюзив» и клубными отелями для отдыха с детьми. Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Московский комсомолец».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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