Эксперты РФ объяснили, почему дико подорожавшая Турция остается лидером пляжного отдыха

Несмотря на существенное ежегодное увеличение объемов внутреннего туризма в Российской Федерации, многочисленные граждане страны одновременно с этим не отказываются и от иностранных путешествий. В этом плане до сегодняшнего дня среди всего мирового туризма безусловное лидерство сохраняет Турция. На отдых в это теплое черноморское государство россияне еженедельно отправляются 1200 рейсами.

«Хотя и идет множество досужих разговоров о дороговизне, о трудностях, все равно Турция на выездном рынке для российских отдыхающих — всё ещё номер один», — сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Из столицы РФ в Анталью и обратно в следующем месяце можно долететь за сумму от 22 800 рублей, а в Бодрум и обратно — за 27 000 рублей. В Турцию в этом году вылеты возможны из 18 городов России. Более всего Турция привлекает россиян системой «олл инклюзив» и клубными отелями для отдыха с детьми. Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Московский комсомолец».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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