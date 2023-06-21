Латвия объявила о передаче всех своих боевых вертолетов Украине

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О передаче всех имеющихся у Литвы боевых вертолетов в качестве помощи ВСУ объявил премьер-министр этой страны Кришьянис Кариньш в ходе проходящей в Лондоне конференции по вопросам восстановления Украины.
«У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо — мы отправляем в Украину», — сказал глава правительства.
При этом Кариньш не уточнил, о каких типах винтокрылых машин идет речь, а также сколько единиц насчитывает латвийский флот.
Известно, что в минувшем году власти этой страны Прибалтики уже передали Киеву четыре вертолета - два Ми-17 и два Ми-2.
Вместо этих машин на замену были приобретены американские UH-60M Black Hawk.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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