Латвия объявила о передаче всех своих боевых вертолетов Украине

Латвия передаст Украине весь свой парк боевых вертолетов. Сейчас винтокрылые машины проходят подготовку к поставке и перекрашиваются.

О передаче всех имеющихся у Литвы боевых вертолетов в качестве помощи ВСУ объявил премьер-министр этой страны Кришьянис Кариньш в ходе проходящей в Лондоне конференции по вопросам восстановления Украины.

«У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо — мы отправляем в Украину», — сказал глава правительства.

При этом Кариньш не уточнил, о каких типах винтокрылых машин идет речь, а также сколько единиц насчитывает латвийский флот.

Известно, что в минувшем году власти этой страны Прибалтики уже передали Киеву четыре вертолета - два Ми-17 и два Ми-2.

Вместо этих машин на замену были приобретены американские UH-60M Black Hawk.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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