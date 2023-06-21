Путин сделал заявление о российской армии

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военных учебных заведений государства. В ходе этой встречи он сделал заявление о целях государственной политики по отношению к Вооруженным силам Российской Федерации.
Путин заявил, что дальнейшее укрепление армии Российской Федерации является, как и раньше, одной из приоритетных задач государственной политики. Объясняя это, российский президент отметил, что это связано с задачей по решению вопроса реакции на внешние угрозы безопасности государству, что является одной из государственных задач, решаемых в том числе через укрепление армии.
«Укрепление и развитие армии, надежное обеспечение безопасности страны было и остается нашим безусловным приоритетом», – заявил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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