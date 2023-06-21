Шеляков: обнаруженный в Великобритании голубь-мутант принадлежит к породе дутыш

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Заснятый на территории Великобритании необычный голубь, которого СМИ сочли за мутанта, относится к породе «дутыш». Об этом сообщил ветврач высшей категории Михаил Шеляков, передает «Не просто».
Порода «дутыш» довольно широко распространена и на территории нашей страны, а не только в Британии. Многим она кажется необычной. Некоторые признаки породы при селекции были усилены, из-за чего она выделяется среди других.
«То, что удивляет всех сейчас, было известно в свое время любому советскому школьнику. Это порода дутыш. Конечно, на видео он кажется немного странным и необычным, и здесь либо действительно немного фотошопа добавили, либо произошла мутация даже для дутыша. Такие голуби действительно есть», — пояснил Шеляков.
Когда в сети появились кадры с необычной птицей, некоторые решили, что над изображением потрудился искусственный интеллект, в результате чего получился голубь-мутант. Однако специалист подтвердил, что такая порода действительно существует.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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