Дорогим курортам Турции найдена альтернатива для туристов из РФ в 2023 году

В последние недели нынешнего лета многочисленные путешественники, туроператоры, обозреватели туристических порталов массово отмечают стремительное подорожание путевок на курорты Турции. Свежие новости и результаты исследований туристических рынков и о том, какие направления могут стать альтернативой турецким курортам, традиционно востребованных россиянами, рассказала эксперт по международному туризму Надежда Тарбаева.

Как утверждает специалист в туристической индустрии планеты, по оптимальной цене в летнее путешествие можно отправиться в Таиланд или на северо-восточное побережье Шри-Ланки. Также российские путешественники и отдыхающие граждане могут рассмотреть Мальдивы, где всегда в летний сезон отели существенно снижают цены на проживание. Кроме того, альтернативой Турции может стать Греция, однако путешественникам следует заранее подать корректные документы для получения визы.

Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания РИА «Федеральное агентство новостей».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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