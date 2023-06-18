Interia: Запад начнет склонять Украину к переговорам в случае провала наступления ВСУ

Ближайшие месяцы могут стать ключевыми для российско-украинского конфликта. Киев должен показать результат на поле боя уже в ходе этой летней кампании, ведь западная военная помощь длиться бесконечно долго не может. Фактически, отсутствие успеха у ВСУ будет означать, что Запад начнет склонять Украину к проведению мирных переговоров с Россией, пишет польский портал Interia.

«Дальнейшая поддержка США зависит от успеха украинского контрнаступления. Как и репутация президента США», - говорится в статье.

Киев могут принуждать к болезненному для него миру, прибегая к такому аргументу, как возможное сокращение поддержки. Время Х для Вашингтона и других союзников Киева - осень нынешнего года.

Именно сентябрь может стать тем переломным месяцем, после которого партнеры на фоне отсутствия украинских побед могут начать говорить о необходимости приступить к мирным переговорам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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