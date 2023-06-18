«ТУРПРОМ»: россиянин оказался в неблагополучном районе Стамбула и был приятно удивлен

Российский турист, отдохнувший в неблагополучном районе Стамбула — Фатихе, о котором многие высказывают негативные отзывы, удивился увиденному.

Фатих – это историческая часть города, которая находится внутри бывших стен Константинополя. В этом районе много историко-культурных достопримечательностей. В то же время это еще и очень бедный район, где люди живут в трущобах.

Как отмечает россиянин, Фатих является удачным местом отдыха для туристов с ограниченным бюджетом. По его словам, в Фатихе, который состоит из кварталов, можно найти отель на любой вкус и кошелек, а цены в этом районе наиболее доступные в Стамбуле. Эта часть города предлагает большое разнообразие вариантов размещения, отметил турист. Помимо прочего, здесь много живописных разноцветных улочек и старинных зданий, но нет современных небоскребов. Атмосфера Фатиха — сочетание бедности и туристических достопримечательностей, которое создает неповторимый колорит.

Россиянин сделал вывод, что, несмотря на свой имидж неблагополучного района, Фатих — небогатое место, но со своим шармом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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