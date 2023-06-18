OneTwoTrip: Нячанг и Ханой стали городами с самым дешевым жильем для туристов из РФ

О том, где в июле можно забронировать недорого жилье, пишет OneTwoTrip.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали цены на номера в отелях категории четыре звезды, передает РИА Новости. На основании данных о популярных среди россиян курортах, эксперты выбрали те, где сейчас можно заказать гостиницы по самым доступным ценам.

Самый бюджетный отдых сейчас в Нячанге. Там можно снять комнату в гостинице лишь за 1 тыс. рублей. В Ханое номер можно снять за 1,1 тыс. рублей. В Баку сейчас номер стоит от 1700 рублей в сутки, в Бухаре – от 1800 рублей, а в Бангкоке и Хургаде – от 1900 рублей.

Недорогой отдых на таких популярных направлениях, как Куала-Лумпур, Шымкент, Алма-Ата и Ереван.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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