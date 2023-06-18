«Daily Mirror»: В Британии мужчина перепутал простуду с сепсисом и перенес ампутацию ног

Беспечное отношение к собственному здоровью стоило Мэтью Хиксу, жителю города Террифф (графство Абердиншир, Великобритания), обеих ног — медикам пришлось их ампутировать.

Мужчина почувствовал себя плохо в марте нынешнего года. Он подумал, что это простуда (на самом же деле у него начинался сепсис), принял парацетамол и даже не подозревал, настолько все серьезно. Спустя какое-то время его жена все же решила вызвать скорую. Мэтью госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у него сепсис, стрептококк группы А и пневмонию в правом легком.

У пациента начали отказывать внутренние органы. Медики приняли решение ввести его в искусственную кому. В себя он пришел только спустя две недели. Тогда ему и сообщили, что обе ноги пришлось ампутировать, поскольку кровь перестала поступать к ним.

Хикс пробыл в больнице 12 недель. Сейчас он дома и старается уделить больше времени своей жене и 3-летней дочери. После пережитого у мужчины поменялись взгляды на многие вещи. В том числе что касается здоровья. Оно у британца теперь оставляет желать лучшего. После перенесенного сепсиса сердце мужчины функционирует всего на 34 процента, сообщает «Daily Mirror».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700