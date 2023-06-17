Блинкен сделал заявление по вопросу передачи Китаем оружия Российской Федерации

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Руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен сделал заявление по вопросу о передаче со стороны Китая вооружений Российской Федерации. Свое заявление он сделал после проведения переговоров в Пекине с представителями китайского политического руководства.
Блинкин рассказал, что китайские политики заявляют, что Китай не передает оружие Российской Федерации. Он со своей стороны заявил, что американская сторона не располагает какими-либо сведениями, которые подтверждали бы, что Китай передает оружие Российской Федерации.
«И мы не видим ничего, что позволило бы усомниться в правдивости этих утверждений», – заявил он.
При этом Блинкен добавил, что китайские компании могут передавать Российской Федерации технологии в военной сфере, и заявил, что за этим надо следить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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