ТурПром: Стопроцентное повышение цен на отели в Турции шокировало даже самих турков

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе
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Перед стартом высокого туристического сезона в Турции ведущая газета страны Hurriyet опубликовала прайсы, которые шокировали даже самих турков, не говоря уже об отдыхающих. Мониторинг цен на отели за год показал рост в 100%, передает «Турпром».
Большинство гостиниц в стране подорожали минимум вдвое - за промежуток от сезона к сезону. Так, за 10 дней в пятизвездочных отелях, которые работают по системе «ультра всё включено», в рублях надо выложить более 700 тысяч (200 тысяч лир). Это минимум, подчеркивает издание, потому что во многих цена доходит до 500 тысяч в национальной валюте Турции.
Двоим туристам, которые покупают тур «в хорошем отеле с завтраком», следует быть готовыми выложить за него до 180 тысяч рублей. Самый доступный отдых в стране обойдется примерно в 35 тысяч рублей.
Согласно Hurriyet, в Измире, где очень любят отдыхать российские туристы, цены за год выросли вдвое. Бутик-отели сейчас реализуют отдых, отталкиваясь от ценника чуть более 80 тысяч рублей (только «завтраки») и доходя до суммы в 530 тысяч.
В среднем отеле на «олл инклюзив» в Мармарисе разбег цен от 212 тысяч рублей до 1,2 миллионов рублей.
Тур в отеле пять звездочек на неделю в Анталии и Белеке стоит сейчас минимум 140 тысяч рублей.
«Ценники доходят и до 708 тысяч рублей. Однако и это не предел», - заключили в издании для туристов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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