«VM» назвала четыре страны, в которых туристам РФ стоит быть осторожными

Туристический агент Николай Мельник предупредил, в каких странах россиянам стоит соблюдать особую осторожность.

Он отметил, что хотя сейчас многие говорят о том, что в Турции отношение к россиянам ухудшилось, тем не менее, в целом русофобии в стране не так уж и много. Но все же действительно стоит признать, что неприятные ситуации с русскими стали происходить чаще. Тем не менее, стоит признать, что все законные меры в отношении туристов действуют одинаково для всех иностранцев, вне зависимости от гражданства, пишет «Вечерняя Москва».

Ухудшилось отношение к туристам в Грузии. По словам эксперта, там русские могут тоже услышать неприятные слова в свой адрес, но он связывает это с тем, что местные устали от туристов.

Рекомендовал Мельник строго соблюдать местные нормы тем, кто едет в ОАЭ. Это арабская страна и нарушение общественных норм или обычаев страны строго наказывается.

А вот отдых в Доминиканской республике и Венесуэле опасен из-за криминогенной обстановки там.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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