«VM» назвала четыре страны, в которых туристам РФ стоит быть осторожными

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе
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Туристический агент Николай Мельник предупредил, в каких странах россиянам стоит соблюдать особую осторожность.
Он отметил, что хотя сейчас многие говорят о том, что в Турции отношение к россиянам ухудшилось, тем не менее, в целом русофобии в стране не так уж и много. Но все же действительно стоит признать, что неприятные ситуации с русскими стали происходить чаще. Тем не менее, стоит признать, что все законные меры в отношении туристов действуют одинаково для всех иностранцев, вне зависимости от гражданства, пишет «Вечерняя Москва».
Ухудшилось отношение к туристам в Грузии. По словам эксперта, там русские могут тоже услышать неприятные слова в свой адрес, но он связывает это с тем, что местные устали от туристов.
Рекомендовал Мельник строго соблюдать местные нормы тем, кто едет в ОАЭ. Это арабская страна и нарушение общественных норм или обычаев страны строго наказывается.
А вот отдых в Доминиканской республике и Венесуэле опасен из-за криминогенной обстановки там.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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