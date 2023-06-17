ТурПром перечислил основные схемы мошенничества против иностранных туристов в Турции

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе
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В Турции активизировались мошенники, которые обманывают туристов, прибывающих в страну, в том числе и из РФ.
Одна из схем обмана действует при аренде автомобилей. Мошенники создают фейковые сайты, в точности похожие на оригинальные. Жертвами этих мошенников стали уже как минимум 5 тыс. туристов.
Продолжают мошенники использовать эту же схему и для обмана тех, кто ищет жилье. В отелях сообщают, что с начала сезона увеличилось число тех, кто заплатил мошенникам за отдых через поддельные сайты.
«Мошенники не только продолжают копировать сайты бронирования отелей, добавляя в свою деятельность новые методы. С увеличением турпотока мошенничество наблюдается и в сфере аренды автомобилей. Мошенники в точности копируют сайты компаний по аренде автомобилей, перенаправляя пользователей на поддельные сайты», — пишут турецкие СМИ.
За минувший год жертвами мошенников, сдающих в аренду несуществующие автомобили, стали около 2 тыс. туристов. В этом году число жертв мошенников уже достигает 5 тыс., а сезон ведь только начался.
Мошенники работают и с теми, кто уже возвращается с отдыха. Они караулят туристов в аэропортах Великобритании и Турции, предлагая помочь вернуть часть денег за отдых, если отпуск не удался. С этим «бизнесом» правоохранительные органы тоже пытаются бороться и уже за решеткой несколько мошенников, которые реализовывали эту схему обмана.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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