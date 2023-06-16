Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации совсем недавно побывала на полуострове Крым. Путешественница поделилась своими впечатлениями от поездки на этот теплый курорт, о стоимости отпуска в Крыму, и вообще — о всей ситуации, которая в настоящее время сложилась на полуострове. Свои ощущения от проведенного в Крыму отпуска туристка рассказала пользователям сети интернет в личном блоге.
Девушка впервые выбрала Крым в качестве места для отдыха, но совсем не разочаровалась этим решением. Как утверждает туристка из Российской Федерации, вся обстановка на территории полуострова весьма спокойная и безопасности путешественников ничего не угрожает. Одновременно жительница России отметила высокую степень доброжелательности местных жителей.
Жилье в поселке Новый Свет она арендовала за 2 тысячи рублей в сутки. В домике были все удобства, в том числе интернет и горячая вода. Также россиянка отметила низкие цены на транспорт и доступность экскурсий.
Ранее турецкие курорты стали вызывать негативные чувства у россиян. Путешественники из РФ отмечают хамство персонала отелей и высокие цены на питание в зарубежной стране.
Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Турпром».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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