&quot;Турпром&quot;: туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации в 2023

Сегодня, 20:34

0

Image 16+
&quot;Турпром&quot;: туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации в 2023
Фото из открытых источников

Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации совсем недавно побывала на полуострове Крым. Путешественница поделилась своими впечатлениями от поездки на этот теплый курорт, о стоимости отпуска в Крыму, и вообще — о всей ситуации, которая в настоящее время сложилась на полуострове. Свои ощущения от проведенного в Крыму отпуска туристка рассказала пользователям сети интернет в личном блоге. 

Девушка  впервые выбрала Крым в качестве места для отдыха, но совсем не разочаровалась этим решением. Как утверждает туристка из Российской Федерации, вся обстановка на территории полуострова весьма спокойная и безопасности путешественников ничего не угрожает. Одновременно жительница России отметила высокую степень доброжелательности местных жителей. 

Жилье в поселке Новый Свет она арендовала за 2 тысячи рублей в сутки. В домике были все удобства, в том числе интернет и горячая вода. Также россиянка отметила низкие цены на транспорт и доступность экскурсий. 

Ранее турецкие курорты стали вызывать негативные чувства у россиян. Путешественники из РФ отмечают хамство персонала отелей и высокие цены на питание в зарубежной стране. 

Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Турпром».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

&quot;Турпром&quot;: туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации в 2023

Сегодня, 20:34

Агентство «France24»: В Чехии ищут замену российским туристам

Сегодня, 09:49

«Sabah»?: спасти Париж от грызунов могли бы турецкие уличные собаки и кошки

Сегодня, 09:04

«Турпром»: Россиянин дал совет, когда лучше посещать туалет в Турции

Вчера, 19:49

Медведев прокомментировал заявление Столтенберга

16-06-2023, 14:49

Рябков сделал заявление о государствах, которые хотят вступить в БРИКС

15-06-2023, 13:44

Рябков сделал заявление о ситуации с ДСНВ

15-06-2023, 13:34

Появился гид по вновь доступному для россиян Кипру в 2023

15-06-2023, 10:34

В Чехии подсчитали убытки от отсутствия туристов из России

14-06-2023, 20:19

Ушаков сообщил о намеченной встрече Путина с африканскими политиками

14-06-2023, 17:54

«Лента.ру»: Российские туристы стали чаще ездить в Африку

14-06-2023, 12:29

Pattaya Mail: число россиян на курортах Паттайи сократилось на 80 процентов

13-06-2023, 12:54

«Царьград»: турки избирательно хамят туристам из России

13-06-2023, 08:44

SMOTRIM сообщает, что Грузия встречает туристов России солнцем, морем и горами

12-06-2023, 22:19

Россияне нашли лазейку, чтобы легально попасть в США

12-06-2023, 13:54

Додон выразил мнение об отношениях между Российской Федерацией и Молдавией

12-06-2023, 12:59

Издание «Politico» сообщило о разведывательной деятельности Китая по отношению к США

11-06-2023, 11:14

Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

10-06-2023, 17:54

Директор концерна Rheinmetall признал потери военной техники, поставленной Украине

10-06-2023, 15:24

В США сообщили подробности о деле с хранением Трампом документов

10-06-2023, 09:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

Вчера, 09:49

0

Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....

Подробнее
&quot;Турпром&quot;: туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации в 2023

&quot;Турпром&quot;: туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации в 2023

Сегодня, 20:34

0

Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации совсем недавно побывала на полуострове Крым. Путешественница...

Подробнее
Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

16-06-2023, 16:29

0

В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...

Подробнее
«Шифрограмму мы получили»: Пригожин ознакомился с условиями контракта с Минобороны

«Шифрограмму мы получили»: Пригожин ознакомился с условиями контракта с Минобороны

16-06-2023, 12:52

0

Министерство обороны России направило бойцам ЧВК «Вагнер» шифрограмму, в которой прописаны условия контракта с...

Подробнее
«Турпром»: Россиянин дал совет, когда лучше посещать туалет в Турции

«Турпром»: Россиянин дал совет, когда лучше посещать туалет в Турции

Вчера, 19:49

0

Как сообщает «Турпром», путешественник из России дал в своем блоге ценный совет пассажирам, пользующимся картой...

Подробнее
«Пир во время чумы»: Пригожин нашел подходящий фразеологизм для проходящего ПМЭФ-2023

«Пир во время чумы»: Пригожин нашел подходящий фразеологизм для проходящего ПМЭФ-2023

16-06-2023, 22:40

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что современные тренды сегодня задает русский солдат и народ. Таким...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Агентство «France24»: В Чехии ищут замену российским туристам

Агентство «France24»: В Чехии ищут замену российским туристам

Сегодня, 09:49

0

Популярные чешские курорты Марианские Лазни, Карловы Вары и другие остались без российских туристов. Как сказала мэр...

Подробнее
«Коммерсантъ» назвал изобретения, которые изменят жизнь человека к лучшему

«Коммерсантъ» назвал изобретения, которые изменят жизнь человека к лучшему

Сегодня, 13:04

0

На всем земном шаре регулярно появляются инновационные изобретения. Эти устройства могут качественно улучшить жизнь...

Подробнее
«74.ru»: Уроженка Челябинска рассказала о новых реалиях отдыха в Турции в 2023

«74.ru»: Уроженка Челябинска рассказала о новых реалиях отдыха в Турции в 2023

16-06-2023, 12:24

0

Туристка из Челябинска Анна Голубницкая поделилась негативными впечатлениями от отдыха в Турции. Она приобрела путевку...

Подробнее
Лидеры шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Лидеры шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Вчера, 22:19

0

Стало известно о прибытии лидеров шести стран Африки в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с главой...

Подробнее