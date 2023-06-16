Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации совсем недавно побывала на полуострове Крым. Путешественница поделилась своими впечатлениями от поездки на этот теплый курорт, о стоимости отпуска в Крыму, и вообще — о всей ситуации, которая в настоящее время сложилась на полуострове. Свои ощущения от проведенного в Крыму отпуска туристка рассказала пользователям сети интернет в личном блоге.

Девушка впервые выбрала Крым в качестве места для отдыха, но совсем не разочаровалась этим решением. Как утверждает туристка из Российской Федерации, вся обстановка на территории полуострова весьма спокойная и безопасности путешественников ничего не угрожает. Одновременно жительница России отметила высокую степень доброжелательности местных жителей.

Жилье в поселке Новый Свет она арендовала за 2 тысячи рублей в сутки. В домике были все удобства, в том числе интернет и горячая вода. Также россиянка отметила низкие цены на транспорт и доступность экскурсий.

Ранее турецкие курорты стали вызывать негативные чувства у россиян. Путешественники из РФ отмечают хамство персонала отелей и высокие цены на питание в зарубежной стране.

Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Турпром».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700