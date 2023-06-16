Агентство «France24»: В Чехии ищут замену российским туристам

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
Популярные чешские курорты Марианские Лазни, Карловы Вары и другие остались без российских туристов. Как сказала мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер Ферклова, курорт потерял 80% своих клиентов.
Известно, что в 2019 году курорты Чехии приняли 880 000 гостей, через год — около 500 0000. Доля российских граждан упала с 61 000 до нескольких тысяч. Как отметил директор госагентства «CzechTourism» Ян Хергет, чешский турист тратит около 700 крон (32 доллара) в день, а отдыхающие из России, которые предпочитают проводить по нескольку недель в стране, ежедневно тратили более 3500 крон.
Немцы, приезжающие в Чехию на выходные и в праздники, в среднем тратят около 2 000 крон в день. Сейчас чешские курорты с целью увеличения потока туристов ищут таких же платежеспособных гостей, как россияне, пытаясь привлечь путешественников из ближневосточных и постсоветских стран, в частности, из Азербайджана и Казахстана.
«Нам нужно компенсировать падение числа клиентов из России, так как ясно, что они не вернутся», — заявил Ян Хергет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...Подробнее
Россияне любят отдыхать на Кипре, ведь там хорошая погода и при этом можно погулять по местным достопримечательностям....Подробнее
Министерство обороны России направило бойцам ЧВК «Вагнер» шифрограмму, в которой прописаны условия контракта с...Подробнее
Как сообщает «Турпром», путешественник из России дал в своем блоге ценный совет пассажирам, пользующимся картой...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что современные тренды сегодня задает русский солдат и народ. Таким...Подробнее
Туристка из Челябинска Анна Голубницкая поделилась негативными впечатлениями от отдыха в Турции. Она приобрела путевку...Подробнее
Торты и другие кондитерские изделия содержат большое количество вредных гидрогенизированных жиров (трансжирных кислот)....Подробнее
Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сделал заявление о количестве...Подробнее
Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ еще не проводят...Подробнее
Комментировать