Агентство «France24»: В Чехии ищут замену российским туристам

Популярные чешские курорты Марианские Лазни, Карловы Вары и другие остались без российских туристов. Как сказала мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер Ферклова, курорт потерял 80% своих клиентов.

Известно, что в 2019 году курорты Чехии приняли 880 000 гостей, через год — около 500 0000. Доля российских граждан упала с 61 000 до нескольких тысяч. Как отметил директор госагентства «CzechTourism» Ян Хергет, чешский турист тратит около 700 крон (32 доллара) в день, а отдыхающие из России, которые предпочитают проводить по нескольку недель в стране, ежедневно тратили более 3500 крон.

Немцы, приезжающие в Чехию на выходные и в праздники, в среднем тратят около 2 000 крон в день. Сейчас чешские курорты с целью увеличения потока туристов ищут таких же платежеспособных гостей, как россияне, пытаясь привлечь путешественников из ближневосточных и постсоветских стран, в частности, из Азербайджана и Казахстана.

«Нам нужно компенсировать падение числа клиентов из России, так как ясно, что они не вернутся», — заявил Ян Хергет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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