«Sabah»?: спасти Париж от грызунов могли бы турецкие уличные собаки и кошки

Власти Парижа потратили на борьбу с заполонившими город полчищами крыс и мышей немалые средства, применяя различные методы уничтожения диких грызунов. Однако в войне с вездесущими крысами городские службы терпят поражение.

Теперь в столице Франции поменяют иной подход. Там создали при администрации рабочую группу по сосуществованию горожан со снующими по улицам Парижа крысами. Эта группа будет искать способы улучшить жизнь горожан в условиях существования вредоносных грызунов.

Обозреватель турецкого издания «Sabah»? Мевлют Тезель предложил свое решение этого вопроса. Он считает, что Турция могла бы справиться с проблемой парижан. Турки могут собрать со своих улиц «армию из собак и кошек» и отправить их в столицу Франции, пишет журналист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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