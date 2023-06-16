«Sabah»?: спасти Париж от грызунов могли бы турецкие уличные собаки и кошки

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
Власти Парижа потратили на борьбу с заполонившими город полчищами крыс и мышей немалые средства, применяя различные методы уничтожения диких грызунов. Однако в войне с вездесущими крысами городские службы терпят поражение.
Теперь в столице Франции поменяют иной подход. Там создали при администрации рабочую группу по сосуществованию горожан со снующими по улицам Парижа крысами. Эта группа будет искать способы улучшить жизнь горожан в условиях существования вредоносных грызунов.
Обозреватель турецкого издания «Sabah»? Мевлют Тезель предложил свое решение этого вопроса. Он считает, что Турция могла бы справиться с проблемой парижан. Турки могут собрать со своих улиц «армию из собак и кошек» и отправить их в столицу Франции, пишет журналист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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