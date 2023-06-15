«Турпром»: Россиянин дал совет, когда лучше посещать туалет в Турции

Как сообщает «Турпром», путешественник из России дал в своем блоге ценный совет пассажирам, пользующимся картой городского транспорта в Стамбуле. Он рекомендует планировать походы в туалет так, чтобы не потерять скидку на проезд.

Карта «Истанбулкарт», работающая как платежное средство, позволяет сходить в туалет за одну лиру, однако нужно учитывать, что при этом обнуляется список поездок, и вы не получите скидку на следующую поездку.

По мнению экспертов, карта пользуется популярностью у туристов. Она считается аналогом «Подорожника» в Санкт-Петербурге и «Тройки» в Москве. Пользоваться ею при поездках по городу очень экономично. Картой можно оплачивать покупки, так как ее принимают в супермаркетах, кафе и в прокате самокатов. За сравнительно небольшую стоимость, которая составляет 50 лир (примерно 175-200 рублей), может сберечь значительную сумму на проезде по городу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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