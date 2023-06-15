«Турпром»: Россиянин дал совет, когда лучше посещать туалет в Турции

Сегодня, 19:49

0

Image 16+
«Турпром»: Россиянин дал совет, когда лучше посещать туалет в Турции
Фото из открытых источников

Как сообщает «Турпром», путешественник из России дал в своем блоге ценный совет пассажирам, пользующимся картой городского транспорта в Стамбуле. Он рекомендует планировать походы в туалет так, чтобы не потерять скидку на проезд.

Карта «Истанбулкарт», работающая как платежное средство, позволяет сходить в туалет за одну лиру, однако нужно учитывать, что при этом обнуляется список поездок, и вы не получите скидку на следующую поездку. 

По мнению экспертов, карта пользуется популярностью у туристов. Она считается аналогом «Подорожника» в Санкт-Петербурге и «Тройки» в Москве. Пользоваться ею при поездках по городу очень экономично. Картой можно оплачивать покупки, так как ее принимают в супермаркетах, кафе и в прокате самокатов. За сравнительно небольшую стоимость, которая составляет 50 лир (примерно 175-200 рублей), может сберечь значительную сумму на проезде по городу. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Турпром»: Россиянин дал совет, когда лучше посещать туалет в Турции

Сегодня, 19:49

Медведев прокомментировал заявление Столтенберга

Вчера, 14:49

Рябков сделал заявление о государствах, которые хотят вступить в БРИКС

15-06-2023, 13:44

Рябков сделал заявление о ситуации с ДСНВ

15-06-2023, 13:34

Появился гид по вновь доступному для россиян Кипру в 2023

15-06-2023, 10:34

В Чехии подсчитали убытки от отсутствия туристов из России

14-06-2023, 20:19

Ушаков сообщил о намеченной встрече Путина с африканскими политиками

14-06-2023, 17:54

«Лента.ру»: Российские туристы стали чаще ездить в Африку

14-06-2023, 12:29

Pattaya Mail: число россиян на курортах Паттайи сократилось на 80 процентов

13-06-2023, 12:54

«Царьград»: турки избирательно хамят туристам из России

13-06-2023, 08:44

SMOTRIM сообщает, что Грузия встречает туристов России солнцем, морем и горами

12-06-2023, 22:19

Россияне нашли лазейку, чтобы легально попасть в США

12-06-2023, 13:54

Додон выразил мнение об отношениях между Российской Федерацией и Молдавией

12-06-2023, 12:59

Издание «Politico» сообщило о разведывательной деятельности Китая по отношению к США

11-06-2023, 11:14

Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

10-06-2023, 17:54

Директор концерна Rheinmetall признал потери военной техники, поставленной Украине

10-06-2023, 15:24

В США сообщили подробности о деле с хранением Трампом документов

10-06-2023, 09:44

Китайские дипломаты не прокомментировали вопрос о визите Блинкена в Пекин

9-06-2023, 11:24

Шольц сделал заявление по вопросу вступления Украины в ЕС

8-06-2023, 09:29

Британка с гигантоклеточной опухолью села на унитаз и сломала ногу

7-06-2023, 11:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

Сегодня, 09:49

0

Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....

Подробнее
Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

Вчера, 16:29

0

В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...

Подробнее
Появился гид по вновь доступному для россиян Кипру в 2023

Появился гид по вновь доступному для россиян Кипру в 2023

15-06-2023, 10:34

0

Россияне любят отдыхать на Кипре, ведь там хорошая погода и при этом можно погулять по местным достопримечательностям....

Подробнее
«Шифрограмму мы получили»: Пригожин ознакомился с условиями контракта с Минобороны

«Шифрограмму мы получили»: Пригожин ознакомился с условиями контракта с Минобороны

Вчера, 12:52

0

Министерство обороны России направило бойцам ЧВК «Вагнер» шифрограмму, в которой прописаны условия контракта с...

Подробнее
Врач Нигманова назвала семь признаков, говорящих о червях в организме

Врач Нигманова назвала семь признаков, говорящих о червях в организме

15-06-2023, 09:39

0

Паразиты, которые живут в организме хозяина, питаясь его питательными веществами, могут вызывать тяжелые заболевания....

Подробнее
«Пир во время чумы»: Пригожин нашел подходящий фразеологизм для проходящего ПМЭФ-2023

«Пир во время чумы»: Пригожин нашел подходящий фразеологизм для проходящего ПМЭФ-2023

Вчера, 22:40

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что современные тренды сегодня задает русский солдат и народ. Таким...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«74.ru»: Уроженка Челябинска рассказала о новых реалиях отдыха в Турции в 2023

«74.ru»: Уроженка Челябинска рассказала о новых реалиях отдыха в Турции в 2023

Вчера, 12:24

0

Туристка из Челябинска Анна Голубницкая поделилась негативными впечатлениями от отдыха в Турции. Она приобрела путевку...

Подробнее
В Чехии подсчитали убытки от отсутствия туристов из России

В Чехии подсчитали убытки от отсутствия туристов из России

14-06-2023, 20:19

0

Чехия — привлекательная для туристов страна. У нее богатая история и прекрасные природные ландшафты. Однако в последнее...

Подробнее
Рябков сделал заявление о государствах, которые хотят вступить в БРИКС

Рябков сделал заявление о государствах, которые хотят вступить в БРИКС

15-06-2023, 13:44

0

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сделал заявление о количестве...

Подробнее
Михаил Подоляк утверждает, что ВСУ ведут тестирование, а не полноценное контрнаступление

Михаил Подоляк утверждает, что ВСУ ведут тестирование, а не полноценное контрнаступление

15-06-2023, 15:09

0

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ еще не проводят...

Подробнее