Рябков сделал заявление о государствах, которые хотят вступить в БРИКС

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сделал заявление о количестве государств, которые хотят вступить в международную организацию БРИКС и о принципах работы государств в этом объединении. Он рассказал, что в БРИКС выражает желание вступить политическое руководство около двадцати государств. Он заявил, что это свидетельствует о возрастающем геополитическом значении этой международной организации.

Также Рябков рассказал, как в БРИКС сотрудничают между собой государства, входящие в это объединение. Он подчеркнул, что все вопросы обсуждаются совместно, учитываются мнения всех государств, при принятии решений не оказывается давления.

«Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700