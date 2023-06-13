Рябков сделал заявление о государствах, которые хотят вступить в БРИКС

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
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Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сделал заявление о количестве государств, которые хотят вступить в международную организацию БРИКС и о принципах работы государств в этом объединении. Он рассказал, что в БРИКС выражает желание вступить политическое руководство около двадцати государств. Он заявил, что это свидетельствует о возрастающем геополитическом значении этой международной организации.
Также Рябков рассказал, как в БРИКС сотрудничают между собой государства, входящие в это объединение. Он подчеркнул, что все вопросы обсуждаются совместно, учитываются мнения всех государств, при принятии решений не оказывается давления.
«Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», – заявил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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