Рябков сделал заявление о ситуации с ДСНВ

Сегодня, 13:34

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Рябков сделал заявление о ситуации с ДСНВ
Фото из открытых источников

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сделал заявление о ситуации вокруг договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин принял решение на время прекратить выполнение Российской Федерацией обязательств и условий по этому договору. 

Рябков заявил, что на изменение этой позиции не окажут влияние контрмеры со стороны политического руководства США, имеющие цель оказать давление на Российскую Федерацию. Он заявил, что политическое руководство Российской Федерации вернется к выполнению договора в случае, если США откажется от политики противостояния с Российской Федерацией. 

«И наше собственное условие возвращения к полноформатному функционированию Договора — это отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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