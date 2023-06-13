Появился гид по вновь доступному для россиян Кипру в 2023

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
Россияне любят отдыхать на Кипре, ведь там хорошая погода и при этом можно погулять по местным достопримечательностям.
Остров известен своей историей, ведь там жили греки тысячи лет назад. Туристы, выбирающие Кипр в качестве места для отдыха, обычно осведомлены о том, что Республика Кипр является одной из немногих стран Европейского союза, куда можно из РФ приехать без шенгенской визы, пишет «Лента.ру». Поэтому туда любят ездить россияне.
А учитывая возможность отдохнуть на пляжах с чистой водой, насладиться местной кухней, вполне понятно, почему на Кипре всегда много туристов.
Портал «Лента.ру» создал специальный гид для туристов, которые отправляются на Кипр. В нем рекомендуют посетить не только пляжи и рестораны, но и не забыть о местах, где, согласно мифам древних греков, бывала Афродита. Это древнегреческая богиня любви, красоты и плодородия. Существует несколько легенд, связанных с этим титаном мифологии, одна из которых объясняет происхождение ее связи с островом.
По легенде, Афродита родилась из морской пены, возникшей после того, как мужской половой орган бога Урана был отрезан и брошен в море. Афродита вышла из морской пены и поплыла к Кипру. Поэтому часто Кипр называют островом Афродиты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
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